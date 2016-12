Zapeljal vzvratno in povozil hčer

LENART – V ponedeljek okoli 9.30 je na dvorišču stanovanjske hiše v Lenartu 85-letni moški med vzvratno vožnjo z osebnim avtomobilom trčil v svojo 58-letno hčer, so sporočili iz PU Maribor. Hči je po trčenju padla po asfaltu in se hudo poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Maribor.

Ker se nezgoda ni zgodila na javni prometni površini, ne gre za prometno nesrečo. Policisti bodo o svojih ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.