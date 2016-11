Zapeljal v nasproti vozečega in izdihnil 1,34 miligrama alkohola

KRŠKO – Policiste so v četrtek nekaj po 15. uri obvestili o prometni nesreči v Brezju pri Senušah.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 62-letni voznik kombiniranega vozila zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil, ki ga je nasproti pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila.

V nesreči se ni nihče poškodoval, povzročitelj pa je imel v litru izdihanega zraka 1,34 miligrama alkohola (2,8 g/kg).

Pridržali so ga in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.