Zapeljal v jarek in pobegnil

ŽIRI – Včeraj ob 19.39 je v naselju Selo pri Žireh osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo v jarku. Gasilci PGD Dobračeva in Škofja Loka so na kraju ugotovili, da v vozilu ni nikogar. Pregledali so okolico vendar voznika niso našli. Na vozilu so odklopili akumulator ter nudili razsvetljavo policiji, poroča Uprava za zaščito in reševanje.