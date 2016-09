Zapeljal v jarek

VELENJE – V četrtek ob 14.40 je v naselju Črnova, na cesti Velenje–Arja vas, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča v obcestni jarek, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator ter pomagali policiji in ekipi nujne medicinske pomoči iz Velenja.

Poškodovali sta se dve osebi, ki so ju prepeljali v celjsko bolnišnico.