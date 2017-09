Zapeljal s cestišča, prevrnil se je na bok

BOVEC – Ob 15.27 je na cesti na relaciji Bovec–Žaga v občini Bovec voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča.



Gasilci iz PGD Bovec so vozilo, ki je obtičalo na boku, obrnili na kolesa, ga potegnili na vozišče, odklopili akumulator in uredili cestišče. Poškodovan ni bil nihč, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.