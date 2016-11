Zapeljal s ceste v jarek

NOVA GORICA – V ponedeljek ob 13.54 je na lokalni cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico osebno vozilo zapeljalo z vozišča in obstalo v obcestnem jarku, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Nove Gorice pri oskrbi poškodovanca ter počistili razlite motorne tekočine.