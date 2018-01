Zapeljal s ceste v drog javne razsvetljave

LJUBEČNA – V petek ob 17.10 je v naselju Ljubečna osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v drog javne razsvetljave in se prevrnilo na streho. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa.

Reševalci NMP Celje so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Celje. Drog je saniral vzdrževalec javne razsvetljave.