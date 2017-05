Zapeljal s ceste in trčil v drevo

MARIBOR – V ponedeljek ob 23.28 je na Bezenškovi ulici voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča in trčil v drevo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Maribor so kraj nesreče zavarovali in razsvetlili, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb, odklopili akumulator vozila in posipali ter počistili iztekle motorne tekočine.

Reševalci so dve poškodovani osebi prepeljali v UKC Maribor.