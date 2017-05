Zapeljal s ceste in se ranil

BOHINJ – V četrtek, ravno ko so se člani prostovoljnih gasilskih društev Srednja vas in Bohinjska Bistrica urili v tehničnem reševanju, so prejeli klic, da se je nedaleč stran, v Studorju, pripetila prometna nesreča. Odhiteli so na kraj, kjer je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zletel s ceste, pri tem pa se je ranil, predvsem hudo poškodbe je utrpel po glavi. Gasilci, poleg članov PGD Bohinjska Bistrica so pomagali še prostovoljni gasilci iz Srednje vasi v Bohinju in z Bleda, so kraj dogodka najprej zavarovali, da se tam ne bi zgodila še kakšna nesreča, nato pa na avtomobilu odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine. Do prihoda reševalcev so pomagali ranjenemu vozniku, ti so ga nato prepeljali v bolnišnico.



S ceste je včeraj, le nekaj minut čez polnoč, zapeljal tudi voznik v Škalah, naselju v velenjski občini, nato pa je trčil še v leseni most. V nesreči se je voznik ranil, reševalci so ga odpeljali v slovenjgraško bolnišnico, gasilci, ki so morali kraj nesreče najprej razsvetliti, pa so na avtomobilu odklopili akumulator in pomagali policistom ter reševalcem. Nekaj ur prej je nadzor nad vozilom izgubil motorist. Vozil je po cesti v naselju Šemnik v občini Zagorje ob Savi, ko je nenadoma zapeljal s ceste in se prevrnil po brežini. Motorno kolo so na cesto potegnili gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje in člani PGD Zagorje mesto. Motorista, ki se je v nesreči ranil, so reševalci prepeljali v urgentni center trbovljeske bolnišnice. Še en motorist, 62-letni državljan Nemčije, se je ranil, ko je med vožnjo po magistralni cesti med Razdrtim in Senožečami izgubil nadzor nad motorjem in v levem ovinku zapeljal v jarek. Od tam ga je odbilo nazaj na cesto, pri padcu pa se je hudo ranil po nogi in glavi. Odpeljali so ga v izolsko bolnišnico. Kar trije pa so utrpeli telesne poškodbe v nesreči, v katero sta bila v četrtek zgodaj popoldne udeležena avtomobil in motor. Vozili sta trčili na Selu v Velenju, ranjence pa so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje, oskrbeti so jim jih pomagali tudi gasilci PGD Velenje.