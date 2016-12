Zapeljal s ceste in se prevrnil na streho

SEBEBORCI – V nedeljo ob 17.24 je na cesti Sebeborci–Andrejci osebno vozilo zapeljalo s ceste in pristalo na strehi v obcestnem jarku.

Gasilci PGD Murska Sobota so nudili pomoč reševalcem NMP in zavarovali kraj dogodka. Poškodovanega voznika so reševalci NMP odpeljali v SB Murska Sobota.