DIVAČA – V ponedeljek ob 16.02 je na cesti med Divačo in Sežano osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevrnilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila, odklopili akumulator in nudili pomoč ekipi NMP.

Poškodovanec je bil odpeljan na zdravljenje v SB Izola.