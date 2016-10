Zapeljal s ceste in se prevrnil

JUGORJE – Ponoči ob 3.19 se je na cesti Novo mesto–Metlika pri kraju Jugorje zgodila prometna nesreča. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča in se prevrnil.

Lažje poškodovanega voznika so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika oskrbeli na kraju nesreče. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in osvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo na cesto in pomagali policistom.