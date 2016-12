Zapeljal s ceste in se poškodoval

KRŠKO – V nedeljo ob 14.23 je na relaciji Ravne pri Zdolah–Kostanjek, občina Krško, voznik osebnega avtomobila zapeljal s cestišča in se poškodoval, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, izvlekli vozilo na cestišče ter pomagali poškodovanemu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Krško, ki so ga oskrbeli na kraju in ga nato prepeljali v brežiško bolnišnico.