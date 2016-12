Zapeljal s ceste in se poškodoval

ILIRSKA BISTRICA – V četrtek ob 18.20 je na cesti Vrbica–Jablanica voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, razsvetlili in zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite tekočine ter nudili pomoč ekipi NMP Ilirska Bistrica in vlečni službi. Poškodovana je bila ena oseba.