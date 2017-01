Zapeljal s ceste, gasilci varovali pred požarom

SEŽANA – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči, v kateri jo je skupila ena oseba.

Ob 11.46 je zunaj naselja Lokev (občina Sežana) vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci ZGRS Sežana so odklopili akumulator, izvedli požarno varovanje in pomagali ekipi NMP pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.