Zapeljal preblizu roba: umrla oba s sopotnikom

‎ŠKOFJA LOKA – Poročali smo o tragediji v gozdu, v kateri sta sinoči ugasnili življenji .

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos sporoča, da zbiranje obvestil še poteka, do zdaj pa je znano naslednje: »Včeraj sta na območju Škofje Loke v nesreči s terenskim vozilom umrli dve osebi. Zgodilo se je na gozdni cesti na strmem in z gozdom poraščenem pobočju Lubnika, s katere je voznik zapeljal na ozko čistino pod cesto in se z vozilom dlje časa prevračal. Okoliščine kažejo, da je bilo udeleženo samo to vozilo ter da je voznik zapeljal preblizu roba ceste. Med prevračanjem sta iz njega padla voznik in potnik, ki sta zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Policisti to obravnavajo kot dogodek in ne kot prometno nesrečo.«

Z ugotovitvami bodo policisti seznanili pristojno državno tožilstvo.