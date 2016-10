Zapeljal na obcestno odbojno ograjo

KRŠKO – Ob 4.19 se je na odseku AC Smednik–Drnovo v občini Krško zgodila prometna nesreča. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je osebno vozilo zapeljalo na obcestno odbojno ograjo.

Posredovali so gasilci PGE Krško. Zavarovali so kraj dogodka, na vozilu odklopili baterijo, s tehničnim posegom dvignili zagozdeno vozilo z ograje, ga postavili na cestišče in pomagali vlečni službi pri nakladanju vozila. V nesreči ni bilo poškodovanih.