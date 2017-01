Zapeljal na nasprotni pas in v trčenju umrl

SEŽANA – Niti ta teden žal ni minil brez žrtev prometnih nesreč. V noči na petek, natančneje četrt čez deveto, je 52-letni Postojnčan vozil od Senožeč proti Sežani, ko je približno 500 metrov od križišča v Sežani v ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in tam trčil v avto, ki ga je iz smeri Senožeč pravilno pripeljala 41-letna domačinka. Avtomobila sta silovito trčila, pri tem pa se je Postojnčan tako hudo ranil, da je v trenutku umrl. S tehničnim posegom so njegovo truplo iz zmečkanega avtomobila izvlekli gasilci iz Sežane in njihovi prostovoljni kolegi iz Senožeč. Uničen je bil tudi avto 41-letnice, a se je ona na srečo ranila le lažje. Reševalci so jo odpeljali na pregled v postojnski zdravstveni dom, od tam pa v izolsko bolnišnico. Zdravnik je za pokojnega 52-letnika odredil sanitarno obdukcijo.



Dan prej je v sosednji Italiji umrl še en Slovenec, 58-letni voznik tovornjaka, kot poroča Primorski dnevnik, Bojan Rizmalj, ki je bil zaposlen v avtoprevozniškem podjetju AB Bergant s sedežem v Vodicah pri Medvodah. A za njegovo smrt ni bila kriva prometna nesreča, temveč burja, ki je našo Obalo pa tudi Trst in okolico bičala skorajda ves teden. Tovornjakar je pri tovarni Pasta Zara v industrijski coni v Miljah natovarjal blago, ko je delo zaključeval, pa je nenadni sunek burje butnil v na stežaj odprta zadnja vrata tovornjaka, ta pa so ga silovito udarila v vrat in glavo, da je na kraju nesreče umrl.



Alkohol in poledenele ceste



Gorenjski policisti so v četrtek obravnavali dve prometni nesreči, eno je povzročila poledica, drugo alkohol, udeleženci obeh pa so imeli veliko srečo, da so jo odnesli le z lažjimi posledicami. V Žirovnici je dopoldne voznica na poledeneli cesti izgubila nadzor nad avtomobilom in trčila v avto, ki je pripeljal nasproti, v Kopačnici pa je močno pijani voznik, alkotest je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka kar 1,04 miligrama alkohola, prav tako izgubil nadzor nad avtomobilom in ta se je prevrnil na streho. Policisti voznike znova pozivajo, naj hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram na cesti, saj tokrat noben voznik ni imel možnosti pravilno in pravočasno reagirati. Ženski je to preprečilo spolzko vozišče, moškemu pa alkohol, ki, kot policisti že vseskozi opozarjajo, nikakor ne spada za volan.



Neprilagojena hitrost v kombinaciji s preveliko količino zaužitega alkohola je bila vzrok tudi za nesrečo, ki se je v noči na petek zgodila na cesti med Podpečjo in Igom. Povzročil jo je 30-letnik za volanom seata, ko je izgubil nadzor nad avtomobilom, zdrsnil s ceste in trčil v drevo. Reševalci so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer so ugotovili, da se je na srečo ranil le lažje.



Pijani Švicar v pripor



Napihal je v noči na petek še 33-letni Pirančan, ki mu je avto ušel izpod nadzora na cesti, ki povezuje Izolo in Valeto. V levem nepreglednem ovinku je, ker je vozil preblizu desnemu robu ceste, zapeljal na bankino, nato pa trčil v betonski podporni zid. Avto je po trku prevrnilo na bok in nazaj na cesto, kjer je obstal. Policisti, ki so prišli na kraj nesreče, so mu pod nos pomolili alkotest, in ta je pokazal, da je imel 33-letnik v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu ceste in vožnje pod vplivom alkohola so mu policisti izdali plačilni nalog.



Še več je napihal Švicar, ki so ga prav tako obravnavali policisti koprske policijske uprave. Okrog treh ponoči so jih poklicali občani in obvestili, da je z bencinskega servisa Povir odpeljal golf s švicarskimi registrskimi oznakami z razbitim vetrobranskim steklom. Policisti so ga izsledili in ustavili na Ravbarkomandi ter mu odredili preizkus z alkotestom. Ta je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v pridržanje, o njegovem početju bo obveščeno tudi sodišče.