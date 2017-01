Zapeljal na nasprotni pas in umrl na kraju

SENOŽEČE – V četrtek zvečer se je v Senožečah zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ugasnilo življenje .

Ob 21.19 sta na cesti Senožeče–Štorje v občini Divača trčili osebni vozili.

Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi posuli razlite tekočine, očistili vozišče ter s tehničnim posegom omogočili pogrebni službi iznos pokojnega iz vozila. V nesreči sta bila dve osebni vozili uničeni.

Enega udeleženca so prepeljali v izolsko bolnišnico, drugi pa je na kraju dogodka umrl, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Policija je pojasnila, da je do nesreče prišlo, ko je 52-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Postojne, ki je vozil od Senožeč proti Sežani, približno 500 metrov od križišča v Senožečah v desnem ovinku zapeljal čez ločilno črto na nasprotnosmerno vozišče v trenutku, ko je nasproti, pravilno v smeri svoje vožnje, pripeljala 41-letna voznica, doma iz Senožeč.

V trčenju se je voznik prvega vozila tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Udeležena voznica se je poškodovala lažje.