Zapeljal na brežino in se prevrnil na streho

LAŠKO – Ob 4.50 je na regionalni cesti Veliko Širje–Zidani Most v občini Laško osebno vozilo zapeljalo na obcestno brežino in se prevrnilo na streho, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, ga razsvetlili, odklopili akumulator vozila, nudili pomoč delavcem VOC Celje pri odstranitvi razlitih motornih tekočin in vlečni službi pri nalaganju vozila.

V nesreči ni bil nihče poškodovan.