Zapeljal čez progo in uničil zapornice

PODNART – V Podnartu je v ponedeljek opoldne voznik tovornega vozila na prehod čez železniško progo zapeljal v trenutku, ko je prometna signalizacija že naznanjala prihod vlaka in je zato med spuščanjem tako poškodoval zapornice, da ne služijo več svojemu namenu.

Iz PU Kranj so sporočili, da so do odprave nevarnosti in zamenjave zapornic promet na prehodu približno eno uro urejali fizično. Voznika so policisti zaradi prekrška obravnavali v prekrškovnem postopku in mu izrekli 500 evrov globe ter pet kazenskih točk.