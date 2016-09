Zaparkiral Toneta in ga ustrelil v glavo

AJDOVŠČINA – Rumeni bencinski servis v Ajdovščini, ki je v lasti podjetja Mol, je bil včeraj dopoldne prizorišče umora in samomora. Policija je bila ob 10.15 obveščena, da je tam prišlo do streljanja, v katerem je 59-letni Dušan Čermelj iz Ajdovščine ustrelil domačina, 64-letnega Toneta Severja iz Malih Žabelj, potem pa sodil še sebi. Oba moška sta mrtva obležala na parkirišču.



»Vse se je zgodilo hitro, konec je bilo v kakšnih petih minutah, morda še hitreje,« je povedal domačin, ki je želel ostati anonimen. Streljanje je slišal iz neposredne bližine, saj je bil ob ograji ob cesti, in je najprej pomislil, da nekdo strelja s strašilko in preganja ptiče. Potem pa je ob vozilih na parkirišču zagledal trupli.

