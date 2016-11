Žanini možgani so bili zmehčani v dveh urah

MARIBOR – »Nikoli ne bomo izvedeli, kaj je otroku v vsega dveh urah zmehčalo možgane,« je na sojenju zdravnici Olgi Krajnc na vprašanje, kaj je krivo za smrt komaj 16-mesečne Žane Namestnik, odgovoril zdravnik Zdravko Roškar. Takratni predstojnik pediatričnega oddelka je pojasnjeval, da je deklico videl šele ob štirih zjutraj: »Nehala je dihati. Masirali smo ji srce, dali injekcijo adrenalina ter začeli reanimacijo. Stanje je bilo kritično, zenice niso reagirale, kazali so se nekateri znaki možganske smrti.« Malo Žano so potem odnesli na oddelek intenzivne nege, kjer je sicer znova zadihala, a le s pomočjo aparatov, dva dni pozneje pa je umrla.



»Opravili smo še zadnje teste možganske smrti in jo pozneje razglasili za mrtvo,« je zgolj še dodal Roškar.



Žana Namestnik je kot dvojčica in še nedonošenka tehtala komaj 7300 gramov, čeprav bi morala po standardih tehtati že deset ali celo več kilogramov. »Ni napredovala, kot bi morala. Morda je bila v ozadju še kakšna bolezen. Če nimaš zalog, si predvsem kot otrok še bolj izpostavljen,« je dejal Zdravko Roškar. Potem pa ga je s preprostim, a pomembnim vprašanjem presenetil odvetnik Franci Matoz, odvetnik staršev pokojne deklice: »Je bila Žana ob sprejemu v bolnišnico v smrtni nevarnosti?« Izkušeni pediater je, ne da bi pomišljal, kakšne posledice bi lahko imel njegov odgovor za upokojeno pediatrinjo, odvrnil: »Ne!«



Že na prejšnjem naroku je postajalo jasno, da poskuša oziroma želi malomarnega zdravljenja obtožena 69-letna pediatrinja krivdo zvaliti na druge. Če so bile prejšnjič še na udaru medicinske sestre, ki naj je ne bi poklicale, ko se je dekličino zdravstveno stanje poslabšalo, se je tokrat spravila na svojega kolega iz dežurne ambulante Edvarda Kosa. Ta je sodnici Sonji Krajnc namreč pojasnjeval: »Običajno otrok odreagira na klic njegovega imena. A v tem primeru ni. Glavica je deklici padala nazaj, bila je močno prizadeta. Ni je mogla sama dvigniti. Ko je kdo videl to deklico, je vedel, da je z njo nekaj zelo narobe. Zato sem mamici zabičal, da mora na pediatrično kliniko. Zdaj in takoj. Zakaj sem to storil tako odločno? Ker starši najpogosteje vmes odidejo še domov, vzamejo stvari in se šele potem odpravijo v pediatrično bolnišnico.«



Takrat se je oglasila obtožena Olga Krajnc, ki je poskušala Kosa očrniti, češ da v napotnici ni napisal, da gre za dehidracijo, četudi je to zaradi driske in bruhanja lahko sklepal. »Morda je za to kriva gneča in utrujenost,« je v svojo obrambo razlagal Edvard Kos. A obtožena pediatrinja svojega kolega kar ni želela pustiti na miru, očitala mu je tudi to, da napotnice ni opremil s pristavkom »nujno«. Takrat pa je sicer navzven zelo mirnemu zdravniku prekipelo: »Ne vidim razlike v postopku nadaljnje obravnave deklice. Če sugeriram sprejem na oddelek, gre za nujno zadevo. Upoštevati morate tudi, da je na pediatrični kliniki zagotovo manjša gneča kot v dežurni ambulanti.«



Prekaljeni odvetniški maček Franci Matoz je sodnico opozoril, da je »evropsko sodišče že v primeru zakoncev Šilih (ko je umrl Gregor Šilih, op. p.) opozorilo, da je ocenjevanje ravnanja zdravnikov, ki so vsi člani enega društva in obenem neke vrste sodelavci, lahko sporno«. Mislil je predvsem na mnenje komisije za izvedenska mnenja medicinske fakultete v Ljubljani, saj se lahko ob upoštevanju opozorila evropskega sodišča poraja dvom o neodvisnosti. S tem je odvetnik želel doseči, da sodišče ne bi izločilo izvedenskega mnenja avstrijskega pediatra Petra Voitla, kot pričakuje obramba obtožene. A je sodnica Sonja Krajnc pomirila strasti in dejala, da ni nevarnosti, da se to mnenje ne bi upoštevalo. Matoz si je, bi lahko rekli, kar malo oddahnil, saj naj bi bilo v izvedeniškem mnenju avstrijskega zdravnika zapisano, da verjetno ne bi bilo tragičnih posledic, če bi bila pravočasno in pravilno nadomeščena izgubljena tekočina.



Zanimivo bo na naslednji obravnavi, ko bodo na prostor za priče sedle medicinske sestre, ki so tragične noči sodelovale z Olgo Krajnc. Pediatrinja zdaj namreč trdi, da so jo bile dolžne sestre opozoriti, če se stanje pacienta spreminja. »Če bi me opozorile, bi verjetno ravnala drugače, se morda odločila za monitoring deklice,« je krivdo na pleča medicinskih sester poskušala prevaliti zdravnica. Zanimivo je, da je bilo sprva v načrtu, da poleg zdravnice na zatožno klop sedejo medicinske sestre, a je potem moralo tožilstvo od pregona teh odstopiti, saj jim po nekaterih mnenjih ni bilo mogoče naprtiti odgovornosti, čeprav je izredni strokovni nadzor v mariborskem kliničnem centru ugotovil velike pomanjkljivosti pri organizaciji dela na pediatrični kliniki.