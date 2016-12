Zanetil požar, ga pogasil in z balkona omahnil v smrt

SLOVENSKE KONJICE – Ob 9.05 so na Prešernovi ulici v Slovenskih Konjicah posredovali gasilci PGD Slovenske Konjice v stanovanjski hiši, kjer je ponoči izbruhnil požar, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Pred hišo je bila v jutranjem času najdena mrtva oseba, ki so jo prevzeli reševalci NMP Slovenske Konjice.

Iz PU Celje so nam sporočili, da je mrtev 86-letni lastnik hiše, ki je živel sam. Požar je izbruhnil, ker je zaspal s cigareto. Moški je nato požar sam pogasil in odšel na balkon, vendar je z balkona omahnil v smrt.

Ker so v objektu zjutraj še vedno tleli ožgani predmeti, so gasilci požar dokončno pogasili, prezračili prostore in pregledali objekt.