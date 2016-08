Zanemarjal mladoletno osebo

KRANJ – Gorenjski operativnokomunikacijski center je včeraj prejel obvestilo o šestih prometnih nesrečah. V dveh sta bila udeleženca lažje poškodovana, v preostalih pa je nastala samo materialna škoda.

Policisti so zaradi kršitev predpisov o javnem redu in miru trikrat posredovali na javnem kraju in dvakrat v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa so obravnavali sume grožnje, ponarejanja denarja, nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe, tatvine in vloma.