Zamotila sta ga in mu ukradla denarnico

LJUBLJANA – Na avtobusnem postajališču ob Celovški cesti sta Slovaka, stara 25 in 28 let, zamotila Slovenca, ki sta mu poskušala prodati ure in parfume. Medtem ko se je moški ukvarjal z njima, je eden od Slovakov izkoristil njegovo nepozornost ter mu izmaknil denarnico. Mladca sta se nato odpeljala v neznano, moški pa je kmalu ugotovil, da mu je izginila denarnica, ter poklical policiste. Ti so zlikovca nemudoma začeli iskati in ju še istega dne izsledili v okolici Medvod. Odvzeli so jima prostost in ju odpeljali v pridržanje. Čaka ju kazenska ovadba.

Drzno tatvino so policisti v ponedeljek obravnavali tudi v Domžalah. Mlajša moška sta si v prodajnem salonu z mobilno telefonijo ogledovala enega od razstavljenih telefonov, nato pa ga odtrgala s podstavka ter z njim zbežala iz trgovine. Zlikovca, eden je visok okrog 180 centimetrov, drugi okrog 175, so policisti včeraj še iskali.