Zamotil jo je s pogovorom, ostala je brez ...

VELIKA VAS – V torek okrog 13.30 so policiste obvestili o drzni tatvini iz hiše v naselju Velika vas pri Domžalah.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je na dvorišče stanovanje hiše prišel neznani moški, ki je s pogovorom o postavljanju električnih drogov zamotil lastnico in jo zvabil od hiše, medtem pa je drugi neznanec vstopil v notranjost in odtujil nekaj kosov nakita.

Moški, ki jo je zamotil s pogovorom, se je nato s kraja odpeljal z osebnim vozilom.