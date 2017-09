Zamotil je žensko, druga dva sta okradla hišo

GROSUPLJE – V sredo dopoldne so PU Ljubljana obvestili o tatvini denarja iz hiše v okolici Grosupljega. Stanovalko je na dvorišču ogovoril neznanec in jo zamotil, tedaj pa sta po vsej verjetnosti dva neznanca vstopila v hišo skozi odklenjena stranska vrata, pregledala prostore in iz ene od sob odtujila denar.

Po kraji so se goljufi odpeljali s sivim osebnim vozilom neznane znamke in karavanske izvedbe.