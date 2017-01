Zamaskiranec z nožem nad prodajalca

KAMNIK – V ponedeljek zjutraj malo pred 8.30 so policiste obvestili o ropu bencinskega servisa na območju Kamnika.

Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je v prostore bencinskega servis vstopil zamaskirani moški in od prodajalca zahteval, da mu izroči denar. Svoje zahteve je podkrepil z nožem, pri tem pa je sam iz blagajne odtujil denar in cigarete, nato pa zbežal.

Policisti so nemudoma izvedli aktivnosti za izsleditev storilca, a ga do zdaj še niso našli.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Opis storilca

Poslali so tudi opis storilca: moški je vitke postave, visok okoli 170 centimetrov. Oblečen je bil v temen volnen puli, ki ga je imel potegnjenega prek nosu, čez pulover je imel oblečeno črno bundo, na glavi pa je nosil temno volneno kapo. Obut je bil v modre športne copate in oblečen v svetlejše hlače iz džinsa. Pri sebi je imel tudi nahrbtnik sivo-modre barve.