Zamaskiranec z nožem grozil zaposleni

BRESTANICA – Policiste PP Krško so 26. januarja okoli 17.30 poklicali na pomoč iz trgovine v Brestanici, kjer je zamaskiranec z nožem zagrozil zaposleni in po ropu pobegnil.

Novomeški OKC je opis storilca posredoval vsem policijskim patruljam na širšem območju. Okoli 20.30 je policist PP Sevnica 27-letnega osumljenca iz Hrvaške prijel in mu zasegel nož. Policisti so prijeli tudi sostorilca, 36-letnega državljana Hrvaške. Med preiskavo so ugotovili, da je 27-letnik po ropu prodajalne v Brestanici na enak način oropal še gostinski lokal v Sevnici.

Policisti PP Krško so zločinca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je za oba odredil pripor.