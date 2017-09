Zamaskiranec od natakarice zahteval denar

LJUBLJANA – V torek, okrog 22.30 ure je bila PU Ljubljana obveščena o ropu v gostinskem lokalu na Zaloški cesti v Ljubljani.

Policisti so takoj po prijavi pričeli z aktivnostmi za izsleditev storilca. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je v lokal vstopil zamaskirani moški in od natakarice zahteval denar. Svoje zahteve pa je podkrepil s predmetom podobnim pištoli.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.