Zamaskiranca sta ga napadla in oropala

PRESERJE – V četrtek so policiste obvestili o ropu v naselju Preserje (občina Nova Gorica).

Po prvih ugotovitvah sta dva zamaskirana neznanca okoli 8. ure vstopila v stanovanjsko hišo in se znesla nad stanovalcem, nato pa sta si prilastila nekaj njegove gotovine. Po zločinu sta peš zbežala v smeri naselja Batuje. Policisti so v zvezi z obravnavanim primerom obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Ste ju videli?

V zvezi z dogodkom policija poziva vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi lahko policistom nudili koristne informacije, da to takoj sporočijo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma se zglasijo na najbližji policijski postaji.