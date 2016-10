Zalotili so ju pri delu

IZOLA – V soboto nekaj čez polnoči so policisti na parkirišču na Južni cesti v Izoli zalotili 36-letnega in 33-letnega domačina, ki sta iz odklenjenega osebnega avtomobila poskusila ukrasti akumulator, pred tem pa sta iz njega že ukradla avtoradio Pioneer, dokumente vozila in razna oblačila. Tja sta se pripeljala s piaggiem flyem 25, ki ima zbrušene številke motorja in šasije in odstranjene ključavnice.

Policisti so jo jima ukradene predmete in skuter zasegli. Predmete so že vrnili lastnici iz okolice Kopra.