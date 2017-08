Zalotila ga je pri nečednem početju

ROGLA – V torek popoldne je neznani storilec ukradel električno kolo znamke Trek, ki je bilo parkirano pred avtodomom na Rogli.

Lastnica kolesa, avstrijska državljanka, je storilca videla, vendar mu tatvine ni mogla preprečiti.

Opis storilca

Moški, star okoli 40 let, visok okoli 180 centimetrov. Oblečen je bil v modro majico in sive kratke hlače, čez ramo pa je imel obešeno temnejšo torbico, so sporočili iz PU Celje.