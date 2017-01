Zalotila ga je, a je vseeno odnesel njeno torbico

IZOLA – V četrtek zjutraj je na Morovi ulici neznanec vstopil v stanovanjsko hišo skozi odprta vhodna vrata in pregledal prostore.

Oškodovanka ga je opazila in presenetila, nato je zbežal, vendar je s seboj odnesel žensko torbico, v kateri so bili osebni dokumenti in gotovina.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.