Zalotil ju je pri vlamljanju v novogradnjo

MEDVODE – V noči na sredo, okoli 1. ure, je občan policiste obvestil, da zamaskirana neznanca vlamljata v novogradnjo stanovanjske hiše v okolici Medvod.

V bližini kraja vloma so prijeli eno osebo. Med postopkom so osumljencu (51) zasegli tudi orodje, za katerega sumijo, da je bilo uporabljeno za izvrševanje kaznivih dejanj, so sporočili iz PU Ljubljana in dodali, da so 51-letniku odvzeli prostost.

Policisti pa preiskavo kaznivega dejanja nadaljujejo tudi v smeri identifikacije še drugega osumljenca.