Zalotil ga je, ko je kradel kolo

LJUBLJANA –V četrtek okrog 9.15 je na številko 113 poklical moški in povedal, da je na Zaloški cesti za polikliniko neznanec v zeleni jakni s črnim nahrbtnikom odtujil mestno rdeče kolo, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti so 29-letnega moškega na podlagi opisa izsledili v bližini. Kolo so zasegli in bo vrnjeno lastniku, če ga bodo našli. Zoper tatu bo podana kazenska ovadba.