Žalostno, Valterja so našli mrtvega

Kriminalisti in forenziki so v ponedeljek zjutraj preiskovali vzrok smrti in okoliščine, v katerih je umrl Avsec. Foto Moni Černe

ŠEPULJE, DOBRAVLJE – Upokojenega varnostnika Valterja Avsca so našli mrtvega v ponedeljek malo pred osmo zjutraj. Imel je 58, zdi se nesrečnih let. Umrl je v Šepuljah, očitno pred hišno številko 26, natanko 2,8 kilometra od skromne hiše iz vasi Dobravlje, kjer je preživel življenje. Obdukcijski izvidi še niso znani. Da je živel v pomanjkanju, pričajo fotografije bivališča, brez stekla na vhodnih vratih, brez zaves na oknih. Če hiša ne bi bila iz kamna, bi se že davno sesedla sama vase, zmanjkovalo mu je za golo preživetje. Valter je bil invalidsko upokojen, ko je bil zdrav, je delal v pršutarni Šepulje, nazadnje kot varnostnik, od tod povezava z njegovo tako ljubo sosednjo vasjo, ki jo je prehodil skoraj vsak dan. Za to je porabil več kot pol ure v eno smer, avta ni imel. Mati in oče sta pokojna, nedaleč stran živi njegov brat, a bojda nista imela veliko kontaktov. Otrok ni imel.



Zbolel za hudo obliko borelioze



Najraje je hodil, v gozdu je našel svoj mir, nabiral je gobe in kostanj. Še pred dnevi se je v bližnjem gozdu pogovarjal s sosedom in mu pripovedoval, da je bil na trgatvi. Pred leti so ga invalidsko upokojili, po naših informacijah je zbolel za hudo obliko borelioze, bakterijsko boleznijo, ki jo prenašajo ščitasti klopi, in bil dobršen čas delno paraliziran, hoditi ni mogel. Prijel je še za kakšno priložnostno delo, več od tega ni zmogel.

