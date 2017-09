Žalostno: pod mostom našli mrtvo osebo

SOLKAN – Ob 14.13 so v Soči pod solkanskim mostom opazili negibno osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Na kopno so jo potegnili tečajniki, ki so bili takrat v Kajakaškem centru v Solkanu. Tja so odšli gasilci JZGRD GE Nova Gorica in potapljači PRS Nova Gorica ter pomagali reševalcem NMP Nova Gorica pri oživljanju osebe. Prenesli so jo do reševalnega vozila, vendar oživljanje ni bilo uspešno.