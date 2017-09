Žalosten konec: v reki našli truplo pogrešanega 46-letnika

TOLMIN – Iskalna akcija, ki se je v sredo zvečer začela na območju Tolmina, nima srečnega konca. Kot so sporočili iz PU Nova Gorica, so truplo pogrešanega 46-letnika našli v reki Tolminki.

V sredo ob 20.13 so policijo obvestili, da svojci na Tolminskem pogrešajo 46-letnega moškega z območja občine Tolmin. Takoj po prijavi je pod vodstvom policistov PP Tolmin policija začela izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega na območju planine Polog in ob reki Tolminki. Ob tem policisti pojasnjujejo, da gre za izjemno zahteven teren, ki je na več mestih strm in obdan s prepadi, prav tako je območje gosto poraslo z gozdnim drevjem, reka Tolminka pa je zaradi zadnjih padavin zelo porasla in deroča.

Včeraj zvečer se je policistom pri iskanju pogrešanega pridružilo tudi večje število pripadnikov GRS Tolmin in vodnikov psov KZS za Severno Primorsko. Akcija se je zavlekla pozno v noč, vse do 1. ure ponoči. Kljub intenzivnemu iskanju pogrešanega moškega niso našli, zato se je danes od jutranjih ur iskanje nadaljevalo.

V današnjo iskalno akcijo so bili poleg policistov PP Tolmin in gorske policijske enote PU Nova Gorica vključeni tudi reševalci GRS Tolmin in gasilci PGD Tolmin, prav tako so pri iskanju sodelovali tudi sorodniki pogrešanega. Skupno je pogrešanega iskalo okoli 20 ljudi. Policisti in reševalci so v sklopu današnje iskalne akcije pregledali levi in desni breg po reki Tolminki navzgor, vse do Tolminskih korit, kot tudi širše območje v smeri planine Polog, prav tako sta bila v iskanje vključena tako policijski kot tudi vojaški helikopter.

Ob 9.50 so policisti in reševalci v reki Tolminki našli moško truplo. V nadaljevanju identifikacijskega postopka se je ugotovilo, da gre za pogrešanega 46-letnega moškega iz Zgornjega Posočja.

O najdbi trupla so obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Tolminski policisti so tujo krivdo izključili in ugotovili, da je šlo za nesrečo. Po prvih zbranih ugotovitvah na truplu ni bilo znakov nasilja. O vseh okoliščinah tragičnega dogodka bodo s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.