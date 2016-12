Žalosten konec iskanja pogrešane osebe

ROVT POD MENINO – Ob 16.58 so v Rovtu pod Menino, občina Nazarje, našli neodzivno pogrešano osebo.

Posredovali so gasilci PGD Nazarje in reševalci nujne medicinske pomoči iz Mozirja, ki so na kraju ugotovili, da je oseba preminula, zato so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč pristojnim službam in prenesli osebo s težko dostopnega terena do ceste, poroča uprava za zaščito in reševanje.