Žalosten konec drame ob Dravi

DRAVOGRAD – Iskalna akcija ob Dravi, ki so jo pričeli že okoli polnoči, ima žalosten konec. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so iskanje nadaljevali ob 6.47 in ob 8.33 pogrešano osebo našli mrtvo na HE Dravograd.

Na spletni strani so še zapisali, da so gasilci PGD Vuhred s čolnom pregledovali reko Dravo gorvodno od Gortine proti Dravogradu, gasilci PGD Dravograd pa so s čolnom pregledovali levi breg reke Drave dolvodno od HE Dravograd. Iskalna akcija je potekala tudi po kopnem, kjer so na nabrežju reke pogrešano osebo iskali gasilci PGD Dravograd, Trbonje, Libeliče in Šentjanž.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.