Zaljubljen ugrabil natakarico

DOLENJSKE TOPLICE – Res neverjetne zgodbe piše življenje, sploh če je vmes ljubezen. »Le zato, ker sem ji rekel, da jo imam rad, bom moral v zapor. Razumel bi, da bi jo udaril ali ji hotel storiti kaj slabega, tako pa sodbe res ne razumem. Če bo treba, bom šel, da dokažem svojo nedolžnost, tudi do evropskega sodišča,« pravi 44-letni Roman Križe iz Občic. Njegovo življenje se je, ker se je pač zagledal v natakarico, tako zapletlo, da ne ve, kako se bo izvlekel iz vsega tega. »Postopek se že štiri leta vleče na sodišču, imeli smo kar 19 obravnav. Toliko jih nimajo niti za največjega kriminalca,« skomigne.



Čakal jo je pri avtu

Pred slabimi štirimi leti, bilo je konec oktobra, se je po Dolenjskem kot blisk razširila vest, da je nekdo ugrabil natakarico. Gospa, recimo ji Maja, je delala v lokalu blizu Dolenjskih Toplic. Ko je okoli pol enajstih zvečer končala službo, jo je pri njenem avtu čakal Križe. Videla je, da je imel za pasom pištolo, sam pravi, da to ni res in da je imel v toku leseno palico. V tistem je stekla do kolegovega avta, sedla vanj in se zaklenila. Ko se je stanje umirilo, je šla do svojega avta, Križe pa jo je spraševal, zakaj se noče pogovoriti z njim. Zadeva se je tako stopnjevala, da je poklicala policijo in se podala v beg, on pa za njo. Potem naj bi jo podrl na tla in ji na sence nastavil pištolo.

