Zalivalec konoplje nima denarja za potni list

KRŠKO – Pet let po odkritju najsodobnejšega in verjetno enega največjih laboratorijev za gojenje konoplje v Sloveniji, ki je bil urejen v hiši poleg kitajske restavracije v Krškem, ob glavni prometnici, v njem pa je raslo 1500 sadik konoplje, zadeva še ni v celoti dobila sodnega epiloga. Pravnomočno je že bil obsojen Robert Zupančič, ki je hišo oddal v najem. Sam pravi, da za nezakonito dejavnost v hiši ni vedel, zdaj, ko je vrhovno sodišče sodbo v enem delu razveljavilo, mu je tudi žal, da je dejanje priznal in se s tožilstvom zbaranatal za kazen. Ta je pogojna. Obsojen je bil že Budimir Stojadinović, v Avstriji žveči Srb, ki je bil v tem projektu zadolžen za zalivanje konoplje in sprehajanje psa. Kazen je prestal in se podal nazaj v Avstrijo, a slovenski pravosodni organi ga želijo spraviti nazaj na sodišče, tokrat kot pričo. Pričal naj bi glede »bratranca« Marka Bamburača, glavnega akterja v tej zgodbi, ki je bil na prvostopenjskem sodišču obsojen na dve leti in štiri mesece zapora, po pritožbi na višje sodišče pa so mu kazen zvišali za eno leto. Dobršen del te je v času postopka že odslužil v priporu, zdaj pa se je po sklepu vrhovnega sodišča, kjer je obtoženi iskal varstvo zakonitosti, sojenje začelo znova.

