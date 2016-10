Žalil je zaposleno, policisti so ga pridržali

JAVNI RED IN MIR

SEŽANA – V nedeljo ob 14.37 so v Lokvi pri Sežani policisti odredili pridržanje 37-letnemu Sežančanu, ki je žalil in zmerjal zaposleno v lokalu, so sporočili iz PU Koper.

Ob prihodu policistov je kršitelj še vedno vpil in se ni hotel pomiriti. Izdali so mu plačilni nalog.