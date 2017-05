Zaleteli sta se vozili, eno na boku

KRANJ – V sredo ob 16.13 sta se na cesti Kranj–Škofja Loka v Kranju zaleteli osebni vozili. Eno se je prevrnilo na bok. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Kranj.

Gasilci JZ GRS Kranj so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe in vozili postavili nazaj na cesto.