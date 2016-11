Zaleteli so se mercedes, opel in renault, poškodovani v bolnišnico

LUKOVICA, DOMŽALE – Ljubljanska policija sporoča podrobnosti zastojev, ki so zjutraj povzročale zastoje na štajerki. Med 6.30 in 7.15 so se na avtomobilski cesti od Lukovice proti Domžalam pripetile tri prometne nesreče.

Pri Lukovici sta bili udeleženi toyota in dacia. Vzrok za nesrečo je bila vožnja na prekratki varnostni razdalji, nobeden od udeleženih pa ni utrpel telesnih poškodb.

Pri Krtini se je pripetila druga prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila: audi, BMW in peugeot. Tudi tu zaradi prekratke varnostne razdalje, nobeden od udeleženih pa ni poškodovan.

Tretja prometna nesreča se je pripetila pred izvozom Domžale. V tej je ena oseba utrpela telesne poškodbe, z reševalnim vozilom pa je bila odpeljana v UKC Ljubljana. Po podatkih policije je lažje poškodovana. Prav tako so bila udeležena tri osebna vozila, in sicer opel, mercedes benz in renault megane. Kriva je bila spet prekratka varnostna razdalja.