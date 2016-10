Zaletela sta se ob 1.50: Dva odpeljali

KRŠKO - Uprava za zaščito in reševanje poroča o prometni nesreči, v kateri sta se ponoči poškodovali dve osebi.

Ob 1.50 sta pri kraju Veliki Podlog občina Krško, trčili osebni vozili. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili bateriji na vozilih, postavili vozilo na cesto in počistili cestišče.

Reševalci NMP Krško so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.