Zaletela se je v ograjo, ženska umrla

BREŽICE – Brežiški policisti so bili danes nekaj po polnoči obveščeni o prometni nesreči na cesti med Pišecami in Globokim. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 51-letna voznica osebnega avtomobila izgubila oblast nad vozilom in trčila v odbojno ograjo. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju prometne nesreče.

Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, zdravnica pa je za pokojnico odredila sanitarno obdukcijo, so sporočili iz PU Novo mesto.

Na kraju nesreče so bili gasilci PGE Krško in so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom odprli vozilo in odstranili varnostno ograjo, razsvetlili kraj nesreče, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in jih očistili ter nudili pomoč policiji, vlečni službi, reševalcem in pogrebni službi. Dežurni delavec cestnega podjetja je zavaroval poškodovani del varnostne ograje, poroča uprava za zaščito in reševanje.