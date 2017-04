Zaletel se je in zbežal

NOVA GORICA – V sredo so nekaj pred 17. uro policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči s pobegom v Novi Gorici.

Ugotovljeno je bilo, da je na parkirišču pri večjem trgovskem centru voznik osebnega avtomobila pri vzvratni vožnji trčil v drugo osebno vozilo in se odpeljal, ne da bi drugemu vozniku nudil ustrezne podatke. Policisti so 76-letnega povzročitelja prometne nesreče izsledili in mu zaradi kršitve prometne zakonodaje izdali plačilni nalog.